Последний зимний понедельник: гороскоп на 24 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 24 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам придется немало потрудиться, слишком многое необходимо будет сделать немедленно. Планировать что-либо развлекательное можно, но бесполезно.

Телец

Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе "Спокойно" и глубоко дышать.

Близнецы

Постарайтесь удержать свои эмоции в узде. Сегодня они могут здорово вам помешать, ибо будут как никогда буйны.

Рак

Коль скоро вы страдаете от недостатка информации, пользуйтесь своей способностью строить предположения поактивнее. Сегодня вам не помешает некоторая осмотрительность.

Лев

Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости.

Дева

Сегодня не самый удачный день для построения планов, особенно далеко идущих. Они вряд ли оправдаются, а день будет потерян.

Весы

Не стоит сегодня тратить много сил на то, чтобы произвести впечатление на окружающих. Вы и так это сделаете, даже не особо этого добиваясь.

Скорпион

Будьте подозрительны сегодня. Вас не слишком трудно обмануть, а нынче такой день, когда это вполне может произойти.

Стрелец

Сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное – не подеритесь.

Козерог

Сегодня вы можете оказаться немножко слишком злопамятным. Следует учитывать, что это треплет в первую очередь ваши собственные нервы.

Водолей

Нынче вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям. Придется принимать ответственные решения.

Рыбы

Сегодня вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.

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