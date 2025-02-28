В каких спецЦОНах Алматы можно получить права на мопед
Прежде всего стоит напомнить, что после 5 апреля водители мопедов, которые не зарегистрировали свои транспортные средства в уполномоченном органе и будут управлять мопедами без водительского удостоверения категории А1, будут привлекаться к административной ответственности по ч. 2 ст. 590, ч.2-1 ст. 590, ст. 612 и ст. 797 КоАП РК.
Итак, для получения водительских удостоверений категории А1 граждане могут обратиться в:
- спецЦОН №1, расположенный в микрорайоне Саялы, улица Аккайнар, 1,
- спецЦОН №6, который находится в микрорайоне Кемел, улица Аксуат, 118.
"Выдача водительских удостоверений категории А1 осуществляется после прохождения обучения в учебных организациях и сдачи теоретического и практического экзаменов по ПДД в указанных спецЦОНах".Пресс-служба ДП Алматы
Также сказано, что практический экзамен по ПДД на получение водительского удостоверения категории А1 проводится в спецЦОНе №1 и №6 города (адреса указаны выше).
Прием практического экзамена осуществляется только на автодромах указанных спецЦОНов, которые оснащены мототранспортными средствами Stels Skif 50 и JiLang.
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