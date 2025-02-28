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В каких спецЦОНах Алматы можно получить права на мопед

Мопедист, мопедисты, мопед, мопеды, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 16:15 Фото: unsplash
В Казахстане водители должны зарегистрировать свои мопеды к апрелю 2025 года. По этому поводу пресс-служба Департамента полиции (ДП) Алматы повторно дала пошаговую инструкцию для мопедистов о том, как получить водительское удостоверение, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего стоит напомнить, что после 5 апреля водители мопедов, которые не зарегистрировали свои транспортные средства в уполномоченном органе и будут управлять мопедами без водительского удостоверения категории А1, будут привлекаться к административной ответственности по ч. 2 ст. 590, ч.2-1 ст. 590, ст. 612 и ст. 797 КоАП РК.

Итак, для получения водительских удостоверений категории А1 граждане могут обратиться в:

  • спецЦОН №1, расположенный в микрорайоне Саялы, улица Аккайнар, 1,
  • спецЦОН №6, который находится в микрорайоне Кемел, улица Аксуат, 118.
"Выдача водительских удостоверений категории А1 осуществляется после прохождения обучения в учебных организациях и сдачи теоретического и практического экзаменов по ПДД в указанных спецЦОНах".Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что практический экзамен по ПДД на получение водительского удостоверения категории А1 проводится в спецЦОНе №1 и №6 города (адреса указаны выше).

Прием практического экзамена осуществляется только на автодромах указанных спецЦОНов, которые оснащены мототранспортными средствами Stels Skif 50 и JiLang.

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Своим мнением о том, уменьшит ли эта мера хаос на дорогах, с Zakon.kz поделились эксперты.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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