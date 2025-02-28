Гороскоп на первый день весны

Астрологи составили гороскоп на 1 марта. Они предупреждают, что сегодня нужно быть осторожными с чувствами окружающих, сообщает Zakon.kz.

Овен

Новые контакты, знакомства могут принести вам пользу, причем на длительное время. Не занимайтесь рутинной работой. Сегодня вы можете получить важную подсказку, которая изменит ваше будущее.

Телец

В первой половине дня ничего не предпринимайте – ваша продуктивность и сообразительность будет ниже, чем обычно, зато во второй вам по плечу будут самые смелые планы.

Близнецы

Не все будет получаться сразу, но не сворачивайте с намеченного пути – вы заметите плоды ваших стараний, но не сразу. Постарайтесь не конфликтовать с окружающими.

Рак

Вероятно обострение старых конфликтов и неприятных отношений. Займитесь работой и постарайтесь довести начатое до конца.

Лев

В некоторых случаях вам придется проявить лидерские качества, поэтому постарайтесь не конфликтовать с окружающими и заняться работой.

Дева

Не принимайте быстрых и ответственных решений в первой половине дня – вероятно разочарование и неприятности. Вам лучше держать свои эмоции при себе.

Весы

Проявите инициативу и трудолюбие – это поможет вам справиться с трудностями и решить многие проблемы.

Скорпион

Займитесь собой – звезды обещают вам счастливое стечение обстоятельств при условии, что вы будете инициативны. Ближе к вечеру возможно получение известия.

Стрелец

Не бойтесь переутомления – энергии у вас хватит на несколько человек, поэтому постарайтесь проявить характер и заняться тем, что вам действительно интересно.

Козерог

Займитесь рутинной работой и постарайтесь довести начатое дело до конца – во второй половине дня вам последует интересное предложение. Не бойтесь пробовать все новое.

Водолей

Не бойтесь рисковать – вы справитесь с любыми проблемами, если не будете ни с кем советоваться. Не вмешивайтесь в чужие проблемы и дела, особенно вечером.

Рыбы

Вам очень захочется командовать окружающими и проявить инициативу, но держите эмоции при себе – это поможет избежать ненужных ссор и разочарований.

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