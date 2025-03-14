Гороскоп на 14 марта – день лунного затмения

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 14 марта, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам, возможно, будет трудно собраться с мыслями и еще труднее решиться на какие-либо активные действия. Не стоит стараться пересилить упрямый организм, он таких вещей не прощает.

Телец

Сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном, но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь.

Близнецы

Сегодня для успешной работы вам потребуется улыбка и чувство пусть легкого, но превосходства над ближними. И того и другого нетрудно достичь, если с утра сесть перед зеркалом и подробно перечислить себе все свои достоинства, скромно опуская недостатки.

Рак

Кто сказал, что сквозь стены плохо видно? Ваши внутренние силы, приумноженные сильными чувствами, в состоянии преодолеть и более серьезные препятствия.

Лев

Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста, возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, он будет склонен к ошибкам как никогда.

Дева

Сегодня вы станете центром всеобщего внимания. Наверное, сделаете что-нибудь хорошее. Нельзя же предположить, что вы будете привлекать его своим дурным поведением.

Весы

Сегодня вы будете на редкость легки на подъем. Планы ваши будут часто меняться, посему стоит повнимательнее отнестись к тем, с кем у вас назначены встречи. Вы можете легко о них забыть.

Скорпион

Вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй, делать не стоит. Окружающие иногда обижаются, когда им даешь понять, что они – лишь игра вашего воображения. Даже если это так – зачем же их огорчать?

Стрелец

Сегодняшний день обещает быть весьма горячим. Вам, возможно, придется попотеть, однако события нынче от ваших действий зависеть практически не будут. При желании можете ограничиться ролью зрителя.

Козерог

Сегодня вам, возможно, придется быть весьма внимательным к оттенкам интонаций как голосов окружающих, так и своего собственного. Они будут значить слишком многое, чтобы их игнорировать.

Водолей

Сегодня судьба ваша будет целиком и полностью зависеть от милости ваших собственных эмоций. Так что искать какую-то логику в происходящем, наверное, не стоит – бесполезно.

Рыбы

Сегодня вы сможете найти время и силы и для себя, и для других. Найти-то вы их найдете, но рассчитать их так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать.

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