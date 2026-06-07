Казахстанские врачи предупредили об опасности модного напитка бабл-ти

Казахстанские медики пришли к выводу о вреде популярного среди молодежи напитка бабл-ти, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что напиток может вызвать спазм в желудке, а при частом употреблении даже привести к сахарному диабету. Причина в большом количестве сахара и крахмала, передает "КТК".

"Бабл-ти сегодня можно найти почти в любом городе. В Казахстане модный чай с шариками появился семь лет назад. В кофейнях поясняют, что напиток любят за необычный внешний вид и приятный вкус. Только в этом заведении ежедневно продают около 400 стаканов. Главная изюминка напитка – жемчужины из тапиоки", – говорится в репортаже.

В кофейнях не скрывают, что в тапиоке много сахара и крахмала. Поэтому употреблять ее слишком часто не рекомендуют, а некоторые кладут в "жемчуг" загустители и краситель. Вот такие шарики могут быть по-настоящему опасны.

"Некоторые тапиоки могут быть взрывающимися – такие, с соком. Вот они химозные, их нельзя очень часто употреблять. И вообще, тапиоки – очень калорийный продукт", – отметила бариста Маржан Сериккызы.

Врачи же рекомендуют пить бабл-ти не чаще одного раза в неделю. Причем воспринимать его стоит как полноценный прием пищи, не смешивая в одно время с другими продуктами.

"В последнее время мы видим тенденцию к тому, что много пациентов, которые приходят с жалобами на хронический запор, на дискомфорт в эпигастральной области. Очень много пациентов молодого возраста, которые приходят с ожирениями, с инсулинорезистентностью", – рассказала врач-гастроэнтеролог Майгуль Шамшидинова.

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