Гороскоп на наделю с 3 по 9 марта

Неделя 3-9 марта принесет знакам зодиака ветер перемен, пробуждение чувств и важные осознания. Планы потребуют коррекции, а импульсивные решения – пересмотра, сообщает Zakon.kz.

Овен

Будьте терпеливы – скоро ситуация прояснится. В новых обстоятельствах возникает необходимость пересмотреть стратегии, осознать допущенные ошибки. В любовной сфере возможны страсть и эмоциональные качели.

Телец

Возможны неожиданные новости от людей из прошлого и желание выяснить отношения. Но не делайте это слишком агрессивно, не провоцируйте других людей, поскольку ситуация только лишь ухудшится.

Близнецы

Подходящее время для того, чтобы разобраться с денежными вопросами и привести в порядок планы. Близкий человек может напомнить о давнем разговоре или обещании. Легкость на подъем и активное общение – ваши главные помощники.

Рак

Вы на пороге важных решений. Прошлые дела или связи могут потребовать вашего внимания. Сейчас главное – расставить приоритеты и не перегружать себя чужими проблемами.

Лев

Будьте готовы к диалогу с самим собой. Не принимайте важных решений на эмоциях. Неделя готовит вам откровения, но пока время наблюдать и анализировать. Обратите внимание на старые ошибки.

Дева

Тема прошлого всплывает – в деловых взаимоотношениях, финансах, карьере. Прислушайтесь к близким и дорогим людям – их советы окажутся полезными.

Весы

Не стоит бросаться в авантюры, особенно в финансовой сфере – велика вероятность необдуманных трат. К выходным на первый план выйдут семейные заботы, встречи с бывшими партнерами.

Скорпион

В начале недели могут возникнуть важные вопросы, связанные с финансами. Середина недели принесет вдохновение и творческий подъем, что особенно полезно для тех, кто работает в сфере искусства.

Стрелец

Возможны неожиданные бытовые вопросы, требующие немедленного решения. Суббота и воскресенье благоприятны для романтических свиданий и дружеских встреч. Вам удастся продемонстрировать свои лидерские качества.

Козерог

В начале недели вероятны перемены в рабочих процессах, которые потребуют терпения и гибкости. В середине недели может появиться шанс укрепить материальное положение. К выходным захочется провести время с родными или в привычной уютной обстановке.

Водолей

Эта неделя станет временем активных действий. Конец недели порадует приятными сюрпризами от близких или хорошими новостями, связанными с личной жизнью и местом жительства.

Рыбы

Возможны неожиданные финансовые поступления или выгодные предложения. Важно сохранять внутреннюю гармонию, так как могут возникнуть ситуации, требующие дипломатии и такта.

Ранее были названы четыре знака зодиака, к которым скоро могут вернуться бывшие.