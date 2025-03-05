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Почему нет сил: эндокринолог о возможных причинах

Почему нет сил: эндокринолог о возможных причинах, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 15:48 Фото: pexels
Врач-эндокринолог Анна Невольникова заявила, что упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщает Zakon.kz.

Например, по словам эксперта, при снижении функции щитовидной железы упадок сил часто сочетается с сухостью кожи, выпадением волос, отеками лица, рук и нижних конечностей, запорами, зябкостью, ухудшением памяти.

Врач добавила в разговоре с изданием РИА Новости, что при избытке гормонов щитовидной железы в крови слабость и повышенная утомляемость сопровождаются постоянным учащенным сердцебиением, повышенной возбудимостью и потливостью, дрожью рук и/или тела, нарушениями сна, снижением веса при повышенном аппетите.

Кроме того, частое мочеиспускание, постоянная жажда, кожный зуд, сонливость и проблемы со зрением могут указывать на развитие сахарного диабета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее российские специалисты рассказывали о неожиданных полезных свойствах сала. Так, оно снижает риск инфаркта и борется с проблемами иммунитета.

Также психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина заявила, что темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, бананы и жирная рыба способны не только утолить голод, но и поднять настроение.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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