Назван простой секрет похудения без голода, строгих диет и подсчета калорий

Снизить вес, не уменьшая порции и не подсчитывая калории, позволяет метод так называемого объемного питания. Диетолог Элиза Харлоу объяснила, как с помощью овощей, фруктов и правильных замен в привычных блюдах можно худеть без чувства голода и стресса, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Yahoo Харлоу предложила ввести в рацион объемную низкокалорийную еду, чтобы снизить общее потребление калорий и безболезненно похудеть.

По ее словам, этот метод помогает сформировать привычку есть больше фруктов и овощей, которых многим катастрофически не хватает в ежедневном меню.

"Объемное питание может помочь потреблять меньше калорий и не прибегать к их подсчету, что для некоторых может быть проблематичным и вызывать стресс", – говорит диетолог Элиза Харлоу.

Однако она подчеркнула, что объемное питание может ограничить потребление жиров или полностью исключить их из рациона.

Дефицит полезных жиров врач посоветовала восполнять с помощью орехов, семечек и авокадо.

"Эти продукты полезны для вашего здоровья в целом. В них содержатся омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье мозга, сердца, глаз, суставов и иммунитет", – объяснила специалист.

По словам Харлоу, для тех, кто придерживается принципов объемного питания, хорошими закусками могут стать сырые овощи и хумус, ягоды, попкорн, творог и фрукты.

Также она предложила желающим попробовать такой способ здорового питания: добавлять овощи во все блюда и заменять часть спагетти и риса в горячих блюдах кабачком и цветной капустой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что 39-летний водитель автобуса из Великобритании Джефф Стокли весил 152 килограмма и не задумывался о здоровье, пока случайный визит к врачу и критически высокое давление не напугали его до глубины души.