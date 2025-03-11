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Астрологи рассказали, как знакам зодиака пережить Кровавое полнолуние

Луна Кровавое полнолуние, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 17:37 Фото: pexels
В пятницу, 14 марта, земляне столкнутся с удивительным и пугающим астрологическим явлением. Во-первых, именно в этот день состоится полнолуние. Во-вторых, это будет Кровавое полнолуние. Астрологи рассказали, чего ждать представителям зодиакального круга от этого события, сообщает Zakon.kz.

Огненные знаки зодиака (Овен, Лев, Стрелец)

Представителям огненной стихии в зодиакальном круге полная Луна подарит положительное влияние небесных светил.

К примеру, для Овнов заготовлены успехи в работе или бизнесе – профессиональная хватка заметно окрепнет, а задачи будут решаться быстро и четко. У Львов усилится обаяние, что поможет достигать цели гораздо проще. Стрельцы же проявят чудеса практичности, но от этого может пострадать их креативная часть.

Воздушные знаки зодиака (Весы, Водолей, Близнецы)

Воздушным знакам кровавая Луна принесет смену приоритетов. Так, Весы проявят удивительную работоспособность, Водолеи станут хладнокровными альтруистами. Для Близнецов же, как отмечено в публикации Life.ru, наступит момент, когда эмоциональность и эксцентричность уступят место холодному расчету.

Земные знаки зодиака (Дева, Телец, Козерог)

Поскольку Луна 14 марта будет в земном знаке Дева, представителям этого тригона повезет особенно сильно в период полнолуния. Девы, в частности, смогут многократно усилить свои позитивные качества, связанные с практичностью и вниманием к деталям. Тельцы станут более собранными и сообразительными, а у Козерогов обострится ответственность – они будут просчитывать все ходы наперед.

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Водные знаки зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы)

Для водных знаков кровавая Луна станет периодом, когда хочется не выходить из дома, спрятаться под одеяло и не принимать никаких решений.

Рак проявит экономию на грани с жадностью, крайне переживая за свои финансы. Скорпионы будут щедры и милостивы, однако общение им будет даваться с трудом. Рыбы будут находиться в замешательстве: трудно понять, что требуется сделать здесь и сейчас, когда хочется тепла и уюта.

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Что можно и нельзя делать в лунное затмение

В этот период нельзя давать в долг, брать кредиты, проводить операции. Также не рекомендуется принимать важные решения: свататься, жениться или разводиться, менять место жительства.

В это время рекомендуется заняться медитацией или духовными практиками, дать организму отдохнуть. Полезно в период лунного затмения вводить новые привычки и прислушиваться к интуиции, анализировать жизненные ситуации.

Ранее мы рассказывали, что начиная с 10 марта 2025 года и в течение ближайших семи дней определенные представители зодиакального круга ощутят беспрецедентный прилив удачи. Планеты обещают триумф и процветание Львам, Стрельцам и Тельцам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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