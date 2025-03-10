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Названы лекарства, которые нельзя принимать с кофе

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 17:21 Фото: pexels
Кофе может помешать нормальному усвоению антибиотиков, а также лекарств от болезни Альцгеймера, диабета, гипертонии и остеопороза, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Daily Mail рассказала Хэви Нго-Гамильтон, фармацевт из медицинского центра при Университете Миннесоты.

По словам эксперта, употребление любых напитков с кофеином может повысить уровень инсулина и сахара в крови. Это может снизить эффективность препаратов для лечения диабета, таких как метформин. Также не следует "запивать" такие лекарства кофе со сливками и сахаром.

Фармацевт посоветовала не сочетать кофе и чай с антибиотиками, поскольку эти препараты могут замедлять метаболизм кофеина. Это приводит к длительному повышению уровня этого вещества в крови и, как следствие, к учащенному сердцебиению и нервозности. Воздействие кофеина также повышает частоту сердечных сокращений, что нежелательно для тех, кто принимает препараты для снижения давления.

Лекарства от болезни Альцгеймера эксперт советует принимать за два часа до или через четыре часа после употребления кофе. Совместный прием усиливает действие гематоэнцефалического барьера (полупроницаемой границы между кровеносной и центральной нервной системой), из-за чего активным веществам сложнее достичь мозга.

Кофеин также может препятствовать правильному усвоению лекарства от остеопороза – метаболического заболевания костей. Нго-Гамильтон рекомендует выждать около двух часов, прежде чем пить кофе или есть после приема таких препаратов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказал о смертельной дозе энергетиков: оказывается для того, чтобы нанести непоправимый вред здоровью, нужно употребить не так много этого напитка.

Андрей Дюсупов
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