Гороскоп на 12 марта: день принесет массу сюрпризов

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 12 марта, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодняшний день будет началом весьма и весьма продуктивного периода вашей жизни. Вам придется проявить твердость характера в определенных вопросах.

Телец

Сконцентрируйте свое внимание на организации развлечений. Сегодня это у вас будет получаться виртуозно.

Близнецы

Сегодня вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте фантазии – и вы выдумаете нечто такое, что останется жить в веках.

Рак

Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же – рискуете остаться при разбитом корыте.

Лев

Сегодняшний день принесет вам какие-то перемены, точнее, возможность что-либо переменить. Подобной возможностью грех не воспользоваться.

Дева

Сегодня вас будет неудержимо привлекать все, что имеет правильную геометрическую форму. Стоит особо опасаться тетраэдров, у них углы самые острые.

Весы

Сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи – сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите.

Скорпион

Сегодня вы имеете объективную возможность повлиять на то, как сложатся события в ближайшие несколько дней. Опустив же руки и плывя по течению, вы рискуете нарваться на определенные неприятности.

Стрелец

Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.

Козерог

Сегодня вы сможете побить все рекорды неуправляемости и непредсказуемости. Но если это кому и доставит неудобства, то только не вам.

Водолей

Этот день принесет вам массу неожиданностей, самой удивительной из которых будет в высшей степени странное поведение очень хорошо знакомого вам человека. Будьте адекватны ситуации.

Рыбы

Сегодняшний день хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов, еще пара таких дней – и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище.

Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. Куда хуже компании Jaguar. Их новый автомобиль разочаровал поклонников бренда.