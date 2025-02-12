Гороскоп на 12 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вас ждет очень напряженный день. Вам не придется решать крупных задач, однако количество мелких превзойдет все мыслимые границы.

Телец

Если среди звучащих вокруг вас мнений так и не появится ни одного истинного, что ж, придется высказать его самому. Даже если делать этого очень не хочется.

Близнецы

Если вам удастся сегодня найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот – воспользуйтесь им. Сегодня домом заниматься бесполезно.

Рак

Не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, возможно и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите!

Лев

Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.

Дева

Вдохновение – серьезная сила, но перебор в этом аспекте приведет к пробуксовке. Погодите воплощать в жизнь все идеи сразу, сколь бы хороши они ни были, и передохните немного.

Весы

Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас – лучше подождать до завтра.

Скорпион

Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание, правда для этого придется что-нибудь сделать. Что именно – не важно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.

Стрелец

Вы давно откладывали решение какого-то вопроса, но, похоже, его наконец необходимо решить. Самый простой и быстрый способ – сказать "нет". Однако подобный выход из положения не всегда оправдывается впоследствии.

Козерог

Вы сегодня, наконец, сможете найти ответ на тот вопрос, который мучил вас уже несколько дней. Правда, придется постараться, процесс удовлетворения любопытства нередко идет через тернии.

Водолей

Сегодняшний день – последний перед довольно длительным перерывом в способности активно и небестолково действовать. Используйте его на полную катушку.

Рыбы

Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.

Судя по рекомендациям астрологов, сегодняшний день можно смело провести в кругу семьи и даже организовать забавную фотосессию. На примере резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.