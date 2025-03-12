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С 13 марта пять знаков зодиака начнут жить по законам сказки

карты гороскоп удача астрология, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 13:10 Фото: pixabay
Астрологи уверены, что с 13 марта 2025 года для пяти знаков зодиака начинается эпоха, похожая на сюжет из лучших сказок. По их мнению, Овнов, Тельцов, Львов, Дев и Водолеев ждут ошеломительные успехи, неожиданные повороты судьбы и невероятное везение, сообщает Zakon.kz.

Так, Овны почувствуют, как космос словно раскрывает перед ними новые врата. Новые должности, крупные финансовые поступления, победы в проектах – все это становится для них реальностью. Они не просто улучшат свою жизнь, но и зададут тон для окружающих, став настоящими лидерами перемен.

Тельцы обнаружат, что удача буквально идет за ними по пятам. Кроме того, в любовной сфере их ждут сюрпризы, будь то появление нового человека или новая страница в уже существующих отношениях. Бонусом станут неожиданные финансовые подарки и прибыльные сделки.

Львы окажутся в центре внимания, но не потому, что этого хотят, – Вселенная сама поднимет их на пьедестал. Это период славы, признания и грандиозных перемен, когда мечты становятся планами, а планы – реальностью.

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Девы наконец-то увидят плоды своего труда. Их настойчивость, скрупулезность и внимание к деталям приведут к ошеломительным результатам. Также, как отмечено в публикации "Стерлеград", Девы откроют в себе новые таланты и увлечения, которые принесут не только удовольствие, но и дополнительный доход.

Водолеи испытают подлинное вдохновение. Их идеи и нестандартные решения окажутся востребованными как никогда. Период застоя сменится бурным развитием, и даже самые смелые мечты покажутся достижимыми. Возможны неожиданные поездки, смена места жительства или предложение, от которого невозможно отказаться.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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