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Советы

Какие знаки зодиака лучше всего дружат друг с другом

гороскоп, дружба, астрология, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:29 Фото: pexels
Дружба – это особая связь, основанная на доверии, поддержке и взаимопонимании. Астролог Марианна Басс рассказала, какие знаки зодиака обычно лучше всего дружат друг с другом, сообщает Zakon.kz.

Овен

Энергичный и решительный Овен находит лучшего друга в таком же сильном и целеустремленном Льве. Оба любят активный образ жизни, приключения и не боятся вызовов. Их дружба – это заряд энергии и общие амбиции.

Телец

Телец ценит надежность и стабильность, а Козерог – один из самых верных и преданных друзей. Вместе они создают союз, основанный на уважении, общих целях.

Близнецы

Общительный Близнец обожает беседы, а Весы – отличный собеседник, способный поддержать разговор на любую тему. Вместе они проводят часы за обсуждением интересных идей и никогда не дадут друг другу заскучать.

Рак

Чувствительный Рак нуждается в друге, который понимает его эмоции, и Рыбы идеально подходят на эту роль. Оба знака глубоко переживают за близких, умеют поддерживать и всегда находят теплые слова утешения.

Лев

Лев любит яркую жизнь, а Стрелец – человек, готовый составить ему компанию в любом безумном приключении. Их дружба полна смеха, свободы и вдохновляющих идей.

Дева

Аналитичная Дева находит общий язык с проницательным Скорпионом. Они оба ценят глубину в общении, верность и серьезное отношение к жизни.

Весы

Весы тянутся к людям, способным расширить их кругозор, и Водолей – идеальный кандидат.

Скорпион

Скорпион нуждается в надежном и преданном друге, а Козерог – именно такой человек. Их дружба может быть строгой, но невероятно крепкой.

Стрелец

Стрелец не любит ограничений, а Овен – смелый и бесстрашный друг, с которым можно исследовать мир. Вместе они готовы покорять любые вершины и отправляться в приключения.

Козерог

Козерог ценит практичность, надежность и стабильность – и все это он находит в Тельце. Они понимают друг друга без слов, помогают достигать целей и умеют сохранять дружбу на долгие годы.

Водолей

Водолей обожает свободу мысли, а Близнецы – люди, которые всегда идут в ногу со временем. Их дружба основана на взаимном интересе к новым знаниям, путешествиям и необычным открытиям.

Рыбы

Рыбы и Раки – два самых чувствительных знака зодиака, которые идеально дополняют друг друга. Их дружба полна глубоких разговоров, заботы и взаимной поддержки в любые времена.

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Фото Анастасия Московчук
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