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Советы

Названы три знака зодиака, которых ждет неожиданный подарок в эти выходные

Коробка, руки, упаковка, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 08:18 Фото: pixabay
Эти выходные преподнесут приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака. Вероятно, это будет материальный подарок или приятное известие, которые вызовут теплые эмоции, сообщает Zakon.kz.

Телец

Кто-то из близких людей захочет порадовать вас знаком внимания. Возможно, вас ждет сюрприз, связанный с любимым хобби, или предмет, о котором вы давно мечтали.

Весы

Кто-то решит сделать для вас что-то особенное – возможно, это будет небольшая поездка, ужин или вещь, которая вызовет у вас искреннюю радость.

Рыбы

Ваш сюрприз может оказаться связанным с творчеством, чувствами или даже деньгами. У кого-то из окружения есть желание вас порадовать, и этот подарок будет искренним.

Ранее стало известно, каким знакам зодиака лучше не давать в долг.

Аксинья Титова
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