Василиса Володина дала советы в ретроградный Меркурий
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Популярный российский астролог Василиса Володина дала несколько рекомендаций в период действующего ретроградного Меркурия, сообщает Zakon.kz.
Со слов Володиной, ретроградный Меркурий продлится до 7 апреля и у большинства снова есть повод пошутить и пожаловаться на капризы судьбы.
"В это время лучше сто раз проверить любые сведения и документы, прежде чем что-то подписывать", – предупреждает Володина в своем Telegram-канале.
В остальном все будет как обычно:
- опаздывают автобусы;
- задерживаются или отменяются авиарейсы;
- в последний момент меняются планы.
Возможно, придется ремонтировать машину или телефон. А важные переговоры, покупки, операции и поездки, со слов астролога, лучше отложить.
"Поэтому, если дедлайны горят, просто скажите боссу, что космос против", – поддержали астролога в комментариях.
В этом плане повезло будущим участникам конкурса Space-out Competition в Австралии. Его участники будут соревноваться в умении расслабиться.
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