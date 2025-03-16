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Советы

Василиса Володина дала советы в ретроградный Меркурий

Советы в ретроградный Меркурий, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 07:52 Фото: pixabay
Популярный российский астролог Василиса Володина дала несколько рекомендаций в период действующего ретроградного Меркурия, сообщает Zakon.kz.

Со слов Володиной, ретроградный Меркурий продлится до 7 апреля и у большинства снова есть повод пошутить и пожаловаться на капризы судьбы.

"В это время лучше сто раз проверить любые сведения и документы, прежде чем что-то подписывать", – предупреждает Володина в своем Telegram-канале.



В остальном все будет как обычно:

  • опаздывают автобусы;
  • задерживаются или отменяются авиарейсы;
  • в последний момент меняются планы.

Возможно, придется ремонтировать машину или телефон. А важные переговоры, покупки, операции и поездки, со слов астролога, лучше отложить.

"Поэтому, если дедлайны горят, просто скажите боссу, что космос против", – поддержали астролога в комментариях.

В этом плане повезло будущим участникам конкурса Space-out Competition в Австралии. Его участники будут соревноваться в умении расслабиться.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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