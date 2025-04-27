Советы Василисы Володиной на 27 апреля: выражайте любовь делами

Астролог Василиса Володина дала несколько рекомендаций, как провести воскресный день 27 апреля, сообщает Zakon.kz.

По словам звездного астролога, большинство охватит настроение домоседа, когда хочется навести в доме красоту и увлечь домашних просмотром любимого фильма. День очень подходит для безмолвного выражения любви. Например, укутывать любимых в плед, если холодно, и обнять, если грустно.

"Когда все бури улеглись, время расставило акценты и стало очевидно, кого ценим и любим, кем дорожим, теперь можем строить, поддерживать и укреплять самые важные связи. Осторожно, бережно к хрупким проявлениям глубоких чувств, требующих неустанной заботы", – пишет Володина в своем Telegram-канале.

Также астролог рекомендует создать или вспомнить домашние традиции – с воскресными ужинами и просмотром старых фотографий.

"Говорим по душам и просим совета у старшей сестры или любимой бабушки. А еще создаем домашний уют, чувствуя тихую внутреннюю радость от свежевымытого окна и новых штор", – советует астролог.

Тем, как выражают любовь все знаки зодиака, недавно поделились астрологи. А 21-летнгего астролога арестовали за предсказание в TikTok разрушительного землетрясения в Мьянме.