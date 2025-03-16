Кофе улучшает метаболизм и замедляет старение, заявила химик

Кофе обладает новыми полезными свойствами – он способствует здоровью кишечника и замедляет процессы старения. Об этом рассказала российский химик и нутрициолог Ирина Селиванова, сообщает Zakon.kz.

В интервью kp.ru она отметила, что положительное влияние кофе объясняется наличием в нем бактерии Lawsonibacter asaccharolyticus, которая способствует повышению уровня тригонеллина – вещества, предотвращающего возрастное ослабление мышц.

Кроме того, эта бактерия способствует выработке хининной кислоты, необходимой для снижения уровня холестерина, а также участвует в ферментации сложных углеводов и метаболизме различных веществ.

Селиванова также подчеркнула, что кофе богат антиоксидантами, уменьшающими количество свободных радикалов в организме, что замедляет старение. Дополнительно в напитке содержится хлорогеновая кислота, которая ускоряет расщепление жиров и способствует улучшению обмена веществ.

Ранее были названы лекарства, которые нельзя принимать с кофе.