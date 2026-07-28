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Советы

Какая ягода замедляет старение – совет эксперта

Какая ягода замедляет старение – совет эксперта, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 18:27 Фото: magnific.com
Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал о полезных свойствах черники, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru специалист отметил, что ягода богата антиоксидантами, которые помогают уменьшать воспалительные процессы в организме, защищают клетки от свободнорадикального окисления, замедляют возрастные изменения и поддерживают здоровье сосудов.

По словам врача, регулярное употребление черники может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, черника содержит большое количество витамина C, который важен для нормальной работы иммунной системы и укрепления сосудов. Также в составе ягоды присутствуют витамины A и K, необходимые для поддержания здоровья организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, почему нельзя пропускать завтрак.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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