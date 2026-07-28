Какая ягода замедляет старение – совет эксперта

Врач-диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал о полезных свойствах черники, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru специалист отметил, что ягода богата антиоксидантами, которые помогают уменьшать воспалительные процессы в организме, защищают клетки от свободнорадикального окисления, замедляют возрастные изменения и поддерживают здоровье сосудов.

По словам врача, регулярное употребление черники может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, черника содержит большое количество витамина C, который важен для нормальной работы иммунной системы и укрепления сосудов. Также в составе ягоды присутствуют витамины A и K, необходимые для поддержания здоровья организма.

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