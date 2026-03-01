#Референдум-2026
Советы

Долгий рейс без вреда для вен: простые правила от врача

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 16:11 Фото: freepik
Путешествие самолетом – нагрузка для сосудов, особенно для вен на ногах. Долгое сидение в тесном кресле замедляет кровообращение, повышает риск отеков, боли и тромбоза, сообщает Zakon.kz.

Врач семейной и превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала порталу "Доктор Питер", как снизить эти риски во время перелета.

Вода и удобная одежда

Главное правило — пить больше воды. Сухой воздух в салоне способствует обезвоживанию, кровь становится гуще. Пейте небольшими глотками и откажитесь от алкоголя и кофе.

Одежду выбирайте свободную. Узкие джинсы, плотные резинки и тесная обувь ухудшают кровоток и усиливают отеки. Во время рейса лучше расстегнуть или снять обувь. Натуральные ткани помогают коже дышать и улучшают венозный отток.

Маска для сна пригодится не только для отдыха. Яркий свет в салоне сужает сосуды и напрягает глаза. Маска помогает снизить нагрузку и расслабить сосуды.

Движение в полете

Чтобы избежать застоя крови, периодически разминайтесь. Можно поочередно ставить ногу на заднюю ножку кресла впереди, слегка наклоняться вперед и удерживать положение несколько секунд. Полезно также вставать и делать легкую разминку.

Простые упражнения для стоп тоже работают: перекрещивайте и сжимайте пальцы ног, вращайте стопами, "рисуйте" в воздухе буквы. Это улучшает кровообращение и снижает риск отеков.

Компрессия и защита

Компрессионные гольфы или чулки помогают предотвратить тромбоз и варикоз. Их надевают перед посадкой и носят весь полет. Степень компрессии подбирают индивидуально, а при варикозе или перенесенном тромбозе — только по рекомендации врача.

Беруши снижают шум и помогают легче переносить перепады давления. Телефон во время рейса лучше держать подальше от области живота и паха или отключить.

После посадки

Перед выходом можно умыться холодной водой — она тонизирует сосуды и помогает быстрее восстановиться.

В дорогу стоит взять воду, маску для сна, наушники, компрессионные изделия и антисептические салфетки. Подготовиться к перелету можно заранее: больше гулять, делать контрастный душ и простые упражнения.

По словам врача, эти простые меры помогают снизить нагрузку на сосуды и сделать перелет более комфортным.

Ранее сообщалось, что аэропорт Астаны с 15 апреля изменит режим работы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Кардиолог назвал главную ошибку пассажиров на долгих рейсах
01:08, 20 марта 2025
Кардиолог назвал главную ошибку пассажиров на долгих рейсах
Врач назвала простой способ избежать отеков после новогодних застолий
01:51, 29 декабря 2025
Врач назвала простой способ избежать отеков после новогодних застолий
Как избежать образования тромбов в самолете, рассказали врачи
12:39, 25 августа 2024
Как избежать образования тромбов в самолете, рассказали врачи
