Долгий рейс без вреда для вен: простые правила от врача
Врач семейной и превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала порталу "Доктор Питер", как снизить эти риски во время перелета.
Вода и удобная одежда
Главное правило — пить больше воды. Сухой воздух в салоне способствует обезвоживанию, кровь становится гуще. Пейте небольшими глотками и откажитесь от алкоголя и кофе.
Одежду выбирайте свободную. Узкие джинсы, плотные резинки и тесная обувь ухудшают кровоток и усиливают отеки. Во время рейса лучше расстегнуть или снять обувь. Натуральные ткани помогают коже дышать и улучшают венозный отток.
Маска для сна пригодится не только для отдыха. Яркий свет в салоне сужает сосуды и напрягает глаза. Маска помогает снизить нагрузку и расслабить сосуды.
Движение в полете
Чтобы избежать застоя крови, периодически разминайтесь. Можно поочередно ставить ногу на заднюю ножку кресла впереди, слегка наклоняться вперед и удерживать положение несколько секунд. Полезно также вставать и делать легкую разминку.
Простые упражнения для стоп тоже работают: перекрещивайте и сжимайте пальцы ног, вращайте стопами, "рисуйте" в воздухе буквы. Это улучшает кровообращение и снижает риск отеков.
Компрессия и защита
Компрессионные гольфы или чулки помогают предотвратить тромбоз и варикоз. Их надевают перед посадкой и носят весь полет. Степень компрессии подбирают индивидуально, а при варикозе или перенесенном тромбозе — только по рекомендации врача.
Беруши снижают шум и помогают легче переносить перепады давления. Телефон во время рейса лучше держать подальше от области живота и паха или отключить.
После посадки
Перед выходом можно умыться холодной водой — она тонизирует сосуды и помогает быстрее восстановиться.
В дорогу стоит взять воду, маску для сна, наушники, компрессионные изделия и антисептические салфетки. Подготовиться к перелету можно заранее: больше гулять, делать контрастный душ и простые упражнения.
По словам врача, эти простые меры помогают снизить нагрузку на сосуды и сделать перелет более комфортным.
