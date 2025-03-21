Подробный астропрогноз на 21 марта

Астрологи обещают, что сегодня удачное время для начала новых дел. Хорошо пройдут деловые переговоры. Не исключены романтические увлечения на работе или позитивные перемены в личных отношениях, сообщает Zakon.kz.

Овен

Критики в ваш адрес будет много – но реагируйте спокойно. Внимания потребуют мелкие детали. Будьте разборчивы в контактах. И не доверяйте тем, кто ранее не испытывал к вам симпатии.

Телец

Рассчитывайте на свои силы. Не принимайте сейчас важные решения, касающиеся личных взаимоотношений. Трудно будет разобраться сейчас в своих и чужих чувствах.

Близнецы

Вы не отступите, столкнувшись с трудностями, не откажитесь от задуманного. Могут помочь друзья или просто случайные люди. С близкими людьми не бойтесь говорить о главном и сложном.

Рак

Люди, обещавшие помощь, могут в трудный момент оставить с проблемами наедине. Осторожней в финансовых делах. В критике ищите здравое зерно.

Лев

Возможны неожиданные денежные поступления. Но от лишних трат сейчас откажитесь, покупки не будут удачными даже если это туристическое путешествие.

Дева

Покупки будут удачными. С начинаниями лучше подождать, иначе увязнете в них как в болоте. А вот старые ошибки легко будет исправить

Весы

Не слушая окружающих можно нарваться на конфликты. Не обижайте тех, кто вам дорог, помириться будет тяжело. Обещания, данные сейчас, легко нарушите. В финансовых делах проявите осторожность.

Скорпион

Разногласия с коллегами приведут к прорыву в общем деле. Сможете найти новый источник дохода. Вечер порадует хорошими новостями.

Стрелец

Меняйте сейчас привычный ход событий или образ жизни. Результат удивит вас и окружающих. И внимательнее относитесь к здоровью: перегрузки сейчас очень опасны.

Козерог

Дела покажутся яркими и интересными, сил от этого только прибавится. Со сложными задачами помогут старые друзья. Неплохо начать ремонт в доме или квартире.

Водолей

Вы сможете добиться того, к чему стремились, хоть и не сразу. С новыми знакомыми будьте осторожнее. Вечером может ухудшиться настроение, причем беспричинно.

Рыбы

У вас есть шанс достичь больших успехов. Потребуется настойчивость. Решайте финансовые вопросы, но не давайте в долг. Возможны удачные совпадения.

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