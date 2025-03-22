Здоровые амбиции и избавление от рутины: субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи опубликовали гороскоп на субботу, 22 марта 2025 года, для представителей всех знаков зодиака. Какие изменения могут произойти в вашей жизни, читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Главной движущей силой Овна станут амбиции. Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги в этом направлении сегодня будут даваться естественно и легко. Вот только не стоит ожидать, что окружающие отнесутся к продвижению Овна благосклонно – скорее всего, его амбиции будут вызывать ревность или даже зависть.



Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Тельцу встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Тельца найдутся дела за пределами четырех стен – сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.



Близнецы (21 мая – 20 июня)

От Близнецов потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу. Просто если они не сумеют проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят их на второй план, присвоив себе их идеи и заслуги. Так что другого варианта у Близнецов сегодня просто нет – либо они смирятся со скамейкой запасных, либо же сумеют продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдут на первые роли.



Рак (21 июня – 22 июля)

Успех сегодняшнего дня Рака напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, он обнаружит, что любое дело спорится в его руках. Так что разогнаться сегодня просто необходимо, даже если для этого понадобится собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Рак еще долго не сможет остановиться. Сегодня он способен в трудовом порыве переделать огромное количество дел. Особенно, если не будет тратить время на пустые споры.



Лев (23 июля – 22 августа)

С самого утра Лев с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды советуют ему использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Лев просто не услышит слова окружающих.



Дева (23 августа – 22 сентября)

У Девы неожиданно для нее самой могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Деву попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ней другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, сегодня есть все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.



Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы рискуют с головой погрузиться в личные дела и заботы и в результате могут столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Весы, отодвинув их в сторону. А может быть, сегодня Весам предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют им собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко.



Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В делах Скорпиону может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Скорпиона практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Скорпион сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень нескоро.



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Девизом Стрельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Стрелец не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Стрельца достаточно просто ему не мешать. Все остальное Стрелец сделает сам, добившись неплохих результатов.



Козерог (22 декабря – 19 января)

Секрет успеха Козерога кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Козерога к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Козерог сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Козерог сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.



Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолею могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Водолею набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.



Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня энтузиазма Рыбам не занимать. Они будут по-настоящему увлечены тем, что делают, даже если их участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Рыб или же в том, что они будут ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою работа у Рыб сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к ним и не раз в течение дня спросят их совета.



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Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.