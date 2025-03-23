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Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака

Весна, цветы, трава, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 05:29 Фото: pixabay
Астрологи уверены, что для многих это будет спокойный и благоприятный день, подходящий для завершения многих дел и решения рабочих вопросов, сообщает Zakon.kz.

Овен

Благоприятный день для решения многих вопросов, но вам придется позаботиться о вашем душевном равновесии. Не удастся избежать хлопот и суеты, постарайтесь спокойно отнестись ко всему происходящему.

Телец

В этот день вас ждет много противоречий. Ваша задача сохранить внутреннюю гармонию и баланс, не поддавайтесь на провокации.

Близнецы

Решительность и осмотрительность должны стать в этот день вашими союзниками. Благоприятное время для проверки отношений, своих профессиональных качеств и способностей.

Рак

В этот день звезды советуют вам проявить ваши дипломатические способности. Это позволит вам избежать лишних конфликтов.

Лев

Сегодня будет сложным выполнение многих задач. В связи с этим у вас будет повышенная раздражительность.

Дева

Друзья окажут вам должную поддержку и опору. В этот день не исключены непредвиденные обстоятельства, старайтесь не принимать их близко к сердцу.

Весы

Довольно уязвимый день. Возможно обострение отношений с партнерами, семейные споры, жилищные противоречия.

Скорпион

Для представителей этого знака возникает вероятность изменения планов и правил. Довольно импульсивный день, который внесет корректировки в вашу жизнь.

Стрелец

Звезды советуют воздержаться от лишних трат. Не самое благоприятное время для совершения крупных покупок и сделок.

Козерог

Не стоит думать, что все пойдет, как по маслу. Определенные обстоятельства выведут вас из состояния равновесия.

Водолей

Вокруг вас ждет неспокойная обстановка, но не стоит отчаиваться. Не стоит планировать в этот день что-то серьезное и важное, так же лучше избегать медицинских вмешательств.

Рыбы

Довольно непредсказуемый день. Не начинайте ничего нового, этот проект может затянуться во времени.

Ранее были названы знаки зодиака, которым сложно найти идеальную пару в любви.

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Аксинья Титова
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