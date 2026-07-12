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Наука и технологии

Биологи выяснили, что брошенные в океан пластиковые бутылки спасают жизнь дельфинам

Дельфины, природа, вода, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 04:27 Фото: pixabay
О вреде, который пластиковое загрязнение наносит морским животным, известно давно. Но лишь недавно выяснилось, что пластик можно использовать и для спасения их жизней, сообщает Zakon.kz.

Как пишет discoverwildlife, ученые проверили теорию о том, что прикрепление стеклянных или пластиковых бутылок к жаберным сетям может предотвратить попадание дельфинов в сети. Было установлено, что это может быть эффективно.

Жаберные сети – тип рыболовных сетей, которые вертикально подвешивают в воде для ловли рыбы, но часто непреднамеренно в них попадают и другие морские обитатели, в том числе дельфины.

Нейлоновые нити, из которых состоит сеть, практически невидимы для дельфинов, которым часто трудно обнаружить сети с помощью эхолокации – процесса отражения звуковых волн от близлежащих объектов для построения картины того, что их окружает.

Поэтому профессор Ньюкаслского университета Пер Берггрен задался вопросом, может ли добавление пластиковых и стеклянных бутылок в жаберные сети помочь дельфинам обнаружить сети и избежать запутывания в них.

Идея заключалась в том, что воздух внутри пустых пластиковых бутылок помогал отражать звуки эхолокации дельфинов, а металлические болты, вставленные внутрь стеклянных бутылок, создавали звон при их движении в воде.

Результаты исследований оказались неоднозначными. В Перу, где сети развешивают у поверхности воды, бутылки не повлияли на количество дельфинов, морских свиней или черепах, попавших в сети, но увеличили количество пойманных ими целевых рыб. Использование пластиковых бутылок также увеличило количество пойманных акул.

Аналогичным образом, на Занзибаре добавление бутылок к сетям на поверхности привело к увеличению улова тунца, но дельфинов не поймали (в том числе и в контрольных сетях, где бутылок не было), поэтому сделать вывод об эффективности этого метода не удалось.

Пластиковые бутылки показали себя многообещающе в Бразилии, потенциально снижая прилов дельфинов и увеличивая улов рыбы, хотя для подтверждения этого необходимы дальнейшие испытания.

В продолжение этой работы исследователи провели повторный эксперимент с донными сетями и обнаружили, что отражатели в виде бутылок снизили прилов дельфинов на 88%. При этом количество пойманной целевой рыбы не изменилось.

Ранее мы писали о том, что на дне океана отыскали корабль, на борту которого погиб легендарный исследователь.

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Аксинья Титова
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