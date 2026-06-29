Офисным работникам поставили неожиданный синдром "мертвых" ягодиц

Люди, которые проводят большую часть времени сидя, рискуют заработать синдром "мертвых" ягодиц. С таким интересным заявлением выступила врач-эндокринолог Екатерина Павлова, сообщает Zakon.kz.

Cпециалист подчеркивает, когда мы часами сидим за компьютером, ягодичные мышцы почти не работают.

"Со временем мозг просто перестает их задействовать, и они становятся менее активными, даже когда мы двигаемся. Получается немного несправедливо: вы трудитесь весь день, а ваши ягодицы уходят в отпуск", – объяснила врач в разговоре с изданием "АиФ".

Павлова также уточнила, что специалисты называют это состояние "ягодичная амнезия" (gluteal amnesia), а в народе – синдром "мертвых" ягодиц.

По ее словам, проблема может возникать даже у тех, кто регулярно занимается спортом. При этом короткая прогулка или разминка каждые 30-60 минут помогает мышцам снова включаться в работу.

Эндокринолог дала несколько рекомендаций тем, кто работает сидя: вставать со стула хотя бы раз в час, ходить во время телефонных разговоров, по возможности выбирать лестницу вместо лифта и добавить в тренировки приседания, выпады или ягодичный мостик.

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