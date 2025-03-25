Придерживайтесь планов: гороскоп на 25 марта
Овен
Придется действовать быстро, иначе внимания потребуют рабочие моменты или домашние дела. Близкие будут нуждаться в вашей помощи. Избегайте пустых разговоров.
Телец
Не бойтесь сложных задач и рабочих моментов. В личных делах возможны конфликты и недомолвки. Особенно сложно будут складываться отношения со старшими родственниками.
Близнецы
Можно браться за важные дела, начинать любую работу над масштабными проектами. Благодаря поддержке многое будет даваться легко. Есть шанс договориться с противниками.
Рак
Старайтесь больше общаться с людьми, близкими по духу. Не говорите о своих переживаниях и планах незнакомым людям. Можно заключать сделки.
Лев
Полезными станут советы и подсказки проверенных людей. Не стесняйтесь задавать вопросы. Планы могут быть разрушены. И готовьтесь импровизировать, приспосабливаясь к ситуации и окружению.
Дева
Из-за разногласий с коллегами будет трудно сосредоточиться на работе. Шансы найти общий язык есть. Если вы оправляетесь в поездку, готовьтесь к неожиданностям.
Весы
Скорее всего, потребуются союзники. Можете решать любые вопросы, особенно связанные с недвижимостью, здоровьем или косметическими процедурами. Не доверяйте сплетням.
Скорпион
Старайтесь не отказывать тем, кто обращается к вам за помощью. Возможно начало романтической истории.
Стрелец
Те, кто недооценивал вас, изменят свою точку зрения. Откажитесь от поездок – они не принесут результатов и пройдут неудачно. Не решайте в одиночку финансовые вопросы.
Козерог
Если вы не слишком тревожитесь за будущее, можете подключать фантазию в дела. Физические нагрузки лучше ограничить, если они будут слишком серьезны.
Водолей
Могут появиться идеи, относительно улучшения рабочих процессов или выхода из пикантной ситуации на работе. Обстоятельства используйте в своих интересах.
Рыбы
Вашего внимания требует масса мелких однообразных дел. Придется переключаться с одной на другую. Это мешает сосредоточиться. Не заключайте сделки, не планируйте важные встречи.
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