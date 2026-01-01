#Казахстан в сравнении
Советы

Частая зевота может указывать на проблемы со здоровьем

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 10:44 Фото: freepik
Регулярная зевота не всегда связана с усталостью или нехваткой сна. В ряде случаев она может быть симптомом нарушений в работе организма, сообщает Zakon.kz.

Об этом для портала doctorpiter.ru рассказала семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова.

По словам специалиста, зевота – физиологический механизм, который помогает поддерживать активность мозга за счет усиления кровообращения, теплообмена и поступления кислорода. В норме она возникает при переутомлении, стрессе или длительном пребывании в душном помещении.

Среди физиологических причин частой зевоты врач называет хронический недосып, эмоциональное и физическое истощение, снижение уровня кислорода в крови, стресс и перегрев организма.

Однако зевота может быть связана и с заболеваниями. В частности, она встречается при гипотиреозе, когда из-за дефицита гормонов щитовидной железы ухудшается кровоснабжение мозга. Также симптом может наблюдаться при неврологических и сосудистых нарушениях, а также при дефиците железа, витамина B12, фолиевой кислоты и магния.

Специалист отмечает, что поводом для обращения к врачу считается навязчивая зевота без очевидных причин, особенно если она сопровождается слабостью, сонливостью или одышкой. В таких случаях могут потребоваться анализы крови, обследование щитовидной железы, ЭКГ и другие исследования.

Если зевота не связана с заболеванием, врач рекомендует нормализовать сон, скорректировать питание, чаще бывать на свежем воздухе и снизить уровень стресса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач назвал точные сроки, когда праздничные салаты становятся вредными.

