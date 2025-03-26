Гороскоп на 26 марта: постарайтесь сохранять спокойствие

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 26 марта, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сила вашего обаяния сегодня во многом будет зависеть от изысканности вашей речи. С помощью пары-другой изящных оборотов вы сможете покорить чье-то сердце.

Телец

Сегодня вас может одолеть совершенно неоправданное чувство вины. Ваши действия могут не соответствовать чьим-то понятиям о правильности, но это не означает, что они дурны и неприемлемы в данной ситуации.

Близнецы

Сегодня вы будете желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество, как вам. Правда, не факт, что это занятие принесет вам удовольствие.

Рак

Сегодняшним днем вы будете наслаждаться с утра до вечера, смакуя каждое мгновение. Особенно хорош будет вечер, проведенный не в одиночестве.

Лев

Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди не любят.

Дева

Сегодня наиболее удачной будет деятельность скооперированная. Будьте аккуратны с чужими секретами, если вы чего-то не знаете, то и интересоваться не стоит, потом проблем не оберешься.

Весы

Постарайтесь сохранять спокойствие, сегодня оно вам понадобится. Возможно, вам придется спешно исправлять чьи-то ошибки, готовые стать катастрофическими.

Скорпион

Сегодня вы можете оказаться слишком нервозным. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои чувства, лучше отложите ее.

Стрелец

Нельзя сказать, что все ваши сегодняшние дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий.

Козерог

Сегодня ваше настроение может стать наиболее заразным недугом на этой многострадальной земле. Постарайтесь, чтобы оно было хорошим.

Водолей

Этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.

Рыбы

Сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность.

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