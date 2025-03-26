Модные тренды весны-2025

Весна – время пробуждения природы от сна, когда нас начинают окружать яркие краски расцветающих растений. В этот период как никогда хочется и в свою жизнь привнести что-то яркое и новое. И один из вариантов это провернуть – обновить гардероб, сообщает Zakon.kz.

Каждый сезон года знаменуется какими-то фишками в аксессуарах и одежде как женской, так и мужской. Стилист Юлия Григуль поделилась главными трендами весны 2025 года. По ее словам, в моду входят "мягкие" цвета, а также анималистичный принт. Тренды можно сочетать между собой, если грамотно составить луки.

"Если говорить о цветовой гамме в целом, в моду входят оттенки "сливочное масло". Эффектно будет выглядеть подобранный в тон трикотажный аксессуар или сумка", – объяснила "Чемпионату" стилист.

Кроме того, на улицы возвращается стиль ретро. Идеальной верхней одеждой на эту весну будут приталенные пальто, пиджаки, тренчи и жакеты. Единственным оверсайз-трендом в ближайшее время останутся джинсы-трубы, которые лучше всего носить с облегающими майками и лонгсливами.

Весеннее настроение придадут броши в виде цветов и бабочек, они могут быть в минималистичном стиле или объемными.

Кроме этих трендов, издание InStyle назвало следующие модные нюансы весны-2025.

1. Обувь с открытым носком

Дизайнеры представляют обновленные модели с металлическими элементами и минималистичными деталями, придавая классическому стилю современный вид. ​

2. Современные клогги

Клогги возвращаются в моду с новыми интерпретациями. Бренды, такие как Chloé и Miu Miu, предлагают модели, сочетающие комфорт и стиль, включая сандалии-клогги и гибриды на танкетке. ​

4. Легкие платья макси

Воздушные макси-платья становятся незаменимым элементом весеннего гардероба. Они обеспечивают комфорт и стиль, идеально подходя для теплых дней и различных мероприятий. ​

5. Джинсы-клеш

Джинсы с расклешенными штанинами возвращаются, предлагая разнообразие в повседневном стиле. Модели с высокой талией и широким клешем особенно популярны, сочетая ретро-эстетику с современным комфортом. ​

Эти тренды отражают стремление к комфорту, функциональности и индивидуальности в моде весны 2025 года.

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