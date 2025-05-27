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Кому гороскоп пророчит успех с пеленок

астрология, удача, отношения, гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:57 Фото: pixabay
Астрологи уверены, что всем знакам зодиака даны свои особенные способности и таланты, но некоторые из них рождаются под более яркой звездой. По их мнению, именно к трем представителям зодиакального круга успех и счастье приходят с колыбели, сообщает Zakon.kz.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря): баловень судьбы и оптимист по жизни

Безусловно, Стрелец возглавляет этот счастливый список. Представители этого огненного знака буквально притягивают удачу и счастье в свою жизнь. Стрельцы всегда стремятся к новым горизонтам и легко адаптируются к самым разнообразным обстоятельствам. Именно эти черты позволяют им успешно избегать драм и преодолевать любые жизненные трудности с улыбкой и честностью.

Лев (23 июля – 22 августа): вечный триумфатор, который умеет выигрывать по жизни

Представители знака Льва обладают властью очаровывать других и легко становятся лидерами. Их энтузиазм и невероятная харизма, словно магнит, привлекают успех в карьерной и личной жизни. Львам свойственна природная уверенность в себе. Они не боятся рисковать, поэтому чаще всего судьба вознаграждает их щедро.

Весы (23 сентября – 22 октября): любимчики вселенной в поисках гармонии

Удивительная черта Весов – их стремление к балансу и красоте во всем, что они делают. Им от природы удается устанавливать прочные социальные связи и привлекать именно тех людей, которые помогают им двигаться вперед и создавать благоприятные обстоятельства. Их природная элегантность и внутренняя гармония, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", делают жизнь Весов значительно комфортнее, приятнее и намного успешнее, чем у представителей других знаков.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 10:57
Названы самые верные спутницы по знаку зодиака

Как уже убеждали астрологи, 24 мая 2025 года звезды выстроятся в уникальную конфигурацию, открывая редкое окно возможностей, в которое войдут сразу три представителя зодиакального круга. Так, Телец, Рак и Стрелец с этого дня начнут новую жизнь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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