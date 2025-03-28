Казахстанцам напомнили, как быстро получить документ о недвижимости

Справка Ф-6 (о наличии недвижимости) необходима для различных юридических и административных процедур, таких как сделки с недвижимостью, получение кредитов и многое другое. Казахстанцам напомнили, как ее получить, сообщает Zakon.kz.

Эту услугу можно получить на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

Так, для получения справки на портале:

авторизуйтесь и перейдите в раздел "Недвижимость" – "Покупка, продажа, аренда";

выберите "Справка Ф-6 (о наличии недвижимости)";

в пункте "Получить услугу" выберите, для кого вы получаете справку;

заполните необходимые поля;

подпишите заявку одним из доступных методов подписания;

ознакомьтесь с результатом в "Личном кабинете".

Также услугу можно получить в приложении eGov Mobile в разделе "Услуги" – "Недвижимость и ЖКХ".

В акимате Алматы 27 марта 2025 года выступили с интересным заявлением. В нем говорится, что жители мегаполиса могут подать заявки на устранение ям на дорогах города. Отправить жалобу можно посредством чат-бота @AlmatyJolybot.