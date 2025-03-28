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Казахстанцам напомнили, как быстро получить документ о недвижимости

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:44 Фото: freepik
Справка Ф-6 (о наличии недвижимости) необходима для различных юридических и административных процедур, таких как сделки с недвижимостью, получение кредитов и многое другое. Казахстанцам напомнили, как ее получить, сообщает Zakon.kz.

Эту услугу можно получить на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile.

Так, для получения справки на портале:

  • авторизуйтесь и перейдите в раздел "Недвижимость" – "Покупка, продажа, аренда";
  • выберите "Справка Ф-6 (о наличии недвижимости)";
  • в пункте "Получить услугу" выберите, для кого вы получаете справку;
  • заполните необходимые поля;
  • подпишите заявку одним из доступных методов подписания;
  • ознакомьтесь с результатом в "Личном кабинете".

Также услугу можно получить в приложении eGov Mobile в разделе "Услуги" – "Недвижимость и ЖКХ".

В акимате Алматы 27 марта 2025 года выступили с интересным заявлением. В нем говорится, что жители мегаполиса могут подать заявки на устранение ям на дорогах города. Отправить жалобу можно посредством чат-бота @AlmatyJolybot.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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