Алматинцам рассказали, как быстрее пожаловаться на разбитые дороги
Отправить жалобу можно посредством чат-бота @AlmatyJolybot.
"Не принимаются голосовые сообщения, а также видео без текста. Прием идет в будние дни с 9:00 до 18:00".
Необходимо отправить:
- текст обращения;
- фото/видео дефекта;
- адрес и точные координаты;
- свои контактные данные.
Уже после того, как поступившие обращения будут обработаны, по каждому случаю будут приняты меры для устранения недостатка на дорожном полотне.
"Для эффективного рассмотрения жалоб и предложений необходимо направлять их только через официальные каналы".Пресс-служба акимата Алматы
Также в акимате уточнили, что обращения и комментарии в различных пабликах в социальных сетях не всегда подпадают в процесс рассмотрения.
С установлением благоприятных погодных условий районными акиматами будет начат текущий (ямочный ремонт) улично-дорожной сети.
В каждом районе будет охвачено порядка 30 тыс. кв. м дорожного полотна.
29 марта 2025 года в Алматы будут введены временные ограничения на дорогах из-за международных мероприятий. Так, по данным правоохранителей, на этих участках возможны корректировки в дорожном движении: ул. Майлина, Кульджинский тракт, ул. Бухтарминская, ВОАД, пр. Аль-Фараби, пр. Достык, ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева, пр. Назарбаева.