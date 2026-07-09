Покупаете квартиру или оформляете кредит: казахстанцам напомнили о важной справке
Об этом казахстанцам напомнили сегодня, 9 июля 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).
Прежде всего, стоит отметить, что справка Ф-6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимого имущества, зарегистрированного на имя заявителя.
Документ может потребоваться при совершении сделок с недвижимостью, оформлении государственных услуг, получении кредита и в других жизненных ситуациях.
В приложении eGov Mobile услуга доступна в разделе "Недвижимость и ЖКХ" – "Предоставление сведений об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица".
Для получения справки:
- выберите услугу;
- заполните необходимые поля;
- подпишите запрос одним из доступных способов;
- ознакомьтесь с результатом в истории Личного кабинета.
Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели.
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