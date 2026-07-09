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Общество

Покупаете квартиру или оформляете кредит: казахстанцам напомнили о важной справке

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 16:13 Фото: pexels
В Казахстане получить справку Ф-6 (о наличии недвижимости) можно онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанцам напомнили сегодня, 9 июля 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Прежде всего, стоит отметить, что справка Ф-6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимого имущества, зарегистрированного на имя заявителя.

Документ может потребоваться при совершении сделок с недвижимостью, оформлении государственных услуг, получении кредита и в других жизненных ситуациях.

В приложении eGov Mobile услуга доступна в разделе "Недвижимость и ЖКХ" – "Предоставление сведений об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица".

Для получения справки:

  • выберите услугу;
  • заполните необходимые поля;
  • подпишите запрос одним из доступных способов;
  • ознакомьтесь с результатом в истории Личного кабинета.

Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели.

Ранее была опубликована подробная инструкция о том, как узнать о поступлении пенсионных накоплений онлайн.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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