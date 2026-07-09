Покупаете квартиру или оформляете кредит: казахстанцам напомнили о важной справке

В Казахстане получить справку Ф-6 (о наличии недвижимости) можно онлайн через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Об этом казахстанцам напомнили сегодня, 9 июля 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Прежде всего, стоит отметить, что справка Ф-6 подтверждает наличие или отсутствие недвижимого имущества, зарегистрированного на имя заявителя.

Документ может потребоваться при совершении сделок с недвижимостью, оформлении государственных услуг, получении кредита и в других жизненных ситуациях.

В приложении eGov Mobile услуга доступна в разделе "Недвижимость и ЖКХ" – "Предоставление сведений об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица".

Для получения справки:

выберите услугу;

заполните необходимые поля;

подпишите запрос одним из доступных способов;

ознакомьтесь с результатом в истории Личного кабинета.

Подробная пошаговая инструкция представлена в карусели.

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