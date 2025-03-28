Ученые выяснили, что перфекционисты испытывают чувство стыда за отдых

У перфекционистов, то есть у людей, стремящихся к идеалу во всем, искажено восприятие отдыха. Многие из них ощущают вину, тревогу и свою никчемность, когда они ничего не делают, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Газета, согласно исследованию в Сеченовском университете 96% перфекционистов испытывают чувство стыда за отдых. Это показал опрос с использованием различных методов, в котором участвовали 102 человека.

"Результаты показали, что перфекционисты чувствуют вину, тревогу и ничтожность, когда ничего не делают. Эти ассоциации возникают у респондентов, когда они слышат слово "отдых". 46% людей, стремящихся к идеалу, считают сон идеальным отдыхом, в то время как многие предпочитают более пассивные и уединенные способы расслабления. 47% опрошенных уверены, что отдых может быть испорчен, если им пишут и звонят коллеги или приглашают друзья. По мнению 55%, если человек слишком много отдыхает, это означает, что он лентяй и ничего не достигнет", – говорится в исследовании.

Отмечается, что перфекционисты в среднем имеют всего 2,7 свободных часа в день, в то время как у неперфекционистов это время составляет 4,4 часа. Они не всегда могут позволить себе перерыв и часто считают, что трудятся недостаточно.

Исследование делает вывод, что перфекционисты в целом испытывают негативные эмоции как во время работы, так и во время отдыха. Они предпочитают пассивные способы расслабления, часто испытывают тревогу и чувство вины во время отдыха, недооценяют его важность и считают его бесполезной тратой времени.

Научный руководитель исследования Мария Киселева отмечает, что попытки быть лучшими во всем приводят к неудачам и истощению, поэтому важно научиться управлять стремлением к недостижимым идеалам.

Вместе с тем, психолог советует адекватно оценивать свои возможности в разных областях жизни. Также полезно составить четкий план, разделив все на четыре части: "срочное и важное", "несрочное и важное", "срочное и неважное", "несрочное и неважное". И один из главных навыков – это умение хвалить себя.

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