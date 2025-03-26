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Наука и технологии

Ученые впервые запечатлели полярные сияния на Нептуне

Снимок объектов из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 04:56 Фото: pixabay
Впервые в истории астрономии телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал яркие полярные сияния на Нептуне. Это стало важным открытием в изучении ледяных гигантов, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ранее ученые лишь предполагали существование сияний на Нептуне: намеки на них наблюдались при пролете зонда Voyager 2 в 1989 году, но подтверждение оставалось недостижимым.

Теперь благодаря инфракрасной чувствительности телескопа удалось не только увидеть эти явления, но и рассмотреть их с беспрецедентной детализацией.

Фото: Webb Space Telescope

Также телескоп зафиксировал неожиданное охлаждение верхних слоев атмосферы Нептуна. Температура в 2023 году оказалась более чем в два раза ниже, чем во время миссии Voyager 2. Это объясняет, почему сияния оставались скрытыми так долго – их интенсивность была значительно ниже, чем предполагалось.

Новые наблюдения помогут астрономам лучше понять динамику магнитного поля Нептуна и его взаимодействие с солнечным ветром.

В дальнейшем ученые планируют исследовать планету в течение полного солнечного цикла, что может пролить свет на происхождение необычного магнитного поля Нептуна и его эволюцию.

Ранее загадочные спирали в небе напугали жителей Земли.

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Аксинья Титова
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