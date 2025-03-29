"Долой самокопание": гороскоп на 29 марта

29 марта астрологи прогнозируют, что опыт, полученный ранее, будет мало полезен. Проще будет справиться с трудностями обладателям позитивного настроя, сообщает Zakon.kz.

Овен

Даже легкие дела сейчас требуют продуманного подхода. При выборе решения опираться стоит на свой опыт и знания, интуицию. Не предпринимайте сложных финансовых манипуляций, лучше сейчас меньше тратьте.

Телец

В личных делах не отстаивайте свою правоту до хрипоты, мягкость во взаимоотношениях и лояльность к чужой точке зрения сейчас будут продуктивнее.

Близнецы

Сложно будет сосредоточиться, много отвлекающих моментов. Во второй половине дня уступите решение дел коллегам, а лучше группе коллег.

Рак

Решайте сегодня все головой, ориентируясь на свой опыт и знания. Тогда и ошибки будет проще исправить, если сами их допустите. Удачный день для знакомств, особенно тех, что обещают долгосрочную перспективу.

Лев

Не исключены необычные деловые предложения. Удачно решатся вопросы, связанные с недвижимостью. В поездках возможны удачные знакомства, которые получат продолжение.

Дева

Только хорошее настроение поможет в решении задач. Сложно будет найти взаимопонимание с противниками или конкурентами.

Весы

Середина дня порадует неожиданными денежными поступлениями. Вечером сможете устать от семейных разборок. Особенно сложно сейчас найти общий язык с младшими членами семьи.

Скорпион

Если постараетесь, сможете найти новых союзников. День подходит для экспериментов, творчества и поездок.

Стрелец

В первую половину дня возможны различные неприятности, непредвиденные дела, разногласия и нестыковки. Во второй половине дня ситуация изменится. Проще будет сосредоточиться.

Козерог

Не стоит сейчас резко менять работу или карьеру. Присмотритесь к ранее брошенным начинаниям, среди них есть дельные. Многие будут сейчас обращаться к вам за помощью.

Водолей

Можете заключать сделки или оформлять документы. Ждите терпеливо развития событий. Можете пообщаться со знающими людьми, они дадут дельные рекомендации.

Рыбы

Помощниками будут творчество и креативность. В личных взаимоотношениях будет хаос, но принимать ответственные решения пока рано. Как только улучшится ситуация, сможете вернутся к ее обсуждению.

Ранее астролог Глоба пообещала трем знакам зодиака неожиданное счастье в конце марта.