Гороскоп на 29 января
Овен
Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть. И пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.
Телец
Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, а также квалифицированно утереть слезы.
Близнецы
Поддерживайте чистоту и порядок в общественных местах, не сорите, не курите, не пейте. Не забудьте сделать зарядку. И постарайтесь сохранить спокойствие. Оно вам еще понадобится.
Рак
Сегодня, оказавшись в меру теплой и душевной компании, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика, достойный славы лучших скальдов древности. Если же компании не случится, приходящие в вашу голову образы стоит запечатлеть на бумаге.
Лев
Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.
Девы
Финансы поют романсы. Действительно ли вы хотите потратить на развлечения ту сумму, которую собираетесь?
Весы
Сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но и слишком усердствовать тоже не стоит.
Скорпион
Сегодня вам придется отстаивать свое мнение, хорошо еще если без применения физической силы. Позаботьтесь о наличии веских аргументов.
Стрелец
Сегодня преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать между строк. Причем, желательно без ошибок.
Козерог
Если вам сегодня повезет, то одно из ваших знакомств превратится в настоящую дружбу. Так что ловите удачу за хвост и даже не думайте о том, чтобы отложить охоту на завтра.
Водолей
Сегодня ваши собственные потребности должны стать задачей первостепенной важности. Остальные подождут.
Рыбы
Сегодня вам грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.
Также сегодня начался Китайский Новый год. К празднику вышло музыкальное шоу.