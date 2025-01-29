Астрологи составили гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Пусть люди примут вас сегодня таким, как вы есть. И пусть им будет хуже, если они этого делать не желают. Не пытайтесь изменить в себе что-то лишь потому, что эта черта у кого-то вызвала неудовольствие.

Телец

Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, а также квалифицированно утереть слезы.

Близнецы

Поддерживайте чистоту и порядок в общественных местах, не сорите, не курите, не пейте. Не забудьте сделать зарядку. И постарайтесь сохранить спокойствие. Оно вам еще понадобится.

Рак

Сегодня, оказавшись в меру теплой и душевной компании, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика, достойный славы лучших скальдов древности. Если же компании не случится, приходящие в вашу голову образы стоит запечатлеть на бумаге.

Лев

Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.

Девы

Финансы поют романсы. Действительно ли вы хотите потратить на развлечения ту сумму, которую собираетесь?

Весы

Сегодня окружающие почему-то будут верить каждому вашему слову, какой бы длинной лапши вы им на уши не вешали. Такой ситуацией грех не воспользоваться, но и слишком усердствовать тоже не стоит.

Скорпион

Сегодня вам придется отстаивать свое мнение, хорошо еще если без применения физической силы. Позаботьтесь о наличии веских аргументов.

Стрелец

Сегодня преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать между строк. Причем, желательно без ошибок.

Козерог

Если вам сегодня повезет, то одно из ваших знакомств превратится в настоящую дружбу. Так что ловите удачу за хвост и даже не думайте о том, чтобы отложить охоту на завтра.

Водолей

Сегодня ваши собственные потребности должны стать задачей первостепенной важности. Остальные подождут.

Рыбы

Сегодня вам грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней без ощутимых потерь.

Также сегодня начался Китайский Новый год. К празднику вышло музыкальное шоу.