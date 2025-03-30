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Названы три восточных знака, которые обогатятся в апреле

гороскоп, апрель , фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 18:41 Фото: pixabay
Апрель 2025 года станет особенно благоприятным для трех представителей восточного гороскопа. По мнению астрологов, именно они получат наибольшую поддержку от символа года – Змеи, сообщает Zakon.kz.

В восточной традиции Змея символизирует интуицию, мудрость и стратегическое мышление, а ее влияние особенно усиливается весной, пишет Говорит Уфа.

Петух – взлет в карьере и деньгах

Для Петуха апрель откроет двери к новым карьерным вершинам и финансовым успехам. Возможны неожиданные предложения – от повышения до перспектив работы за рубежом. Благодаря поддержке Змеи представители этого знака смогут проявить себя не только как исполнительные сотрудники, но и как тонкие переговорщики. Руководство и партнеры, ранее настроенные скептически, начнут замечать достоинства Петуха и выказывать доверие.

Бык – перемены в отношениях и личной жизни

Бык, традиционно находящийся в гармонии со Змеей, в апреле столкнется с позитивными переменами в личной сфере. Это отличное время для обсуждения важных семейных вопросов, переездов или начала совместной жизни. Астрологи считают, что те ситуации, которые долгое время казались застопоренными, наконец сдвинутся с места, позволяя Быку выстроить крепкие и гармоничные отношения.

Обезьяна – пик креативности и вдохновения

Для Обезьяны наступает период интеллектуального подъема и творческого успеха. Особенно повезет тем, кто занят в сфере медиа, образования, дизайна или стартапов. Идеи будут приходить неожиданно, но окажутся точными и своевременными. Апрель подарит Обезьяне уверенность в своих силах, а энергия Змеи поможет нестандартному мышлению обрести практическую реализацию.

Влияние Змеи сделает апрель месяцем новых возможностей, особенно для тех, кто готов мыслить гибко, действовать продуманно и доверять интуиции.

Ранее Василиса Володина рассказала, что ожидает всех в ближайшие 7 месяцев. 

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Айсулу Омарова
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