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Астролог Володина объяснила, почему скоро могут вернуться бывшие

бывшие, астролог, интересное, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 14:00 Фото: pexels
Российский астролог Василиса Володина назвала нынешний период "гостями из прошлого". По ее словам, есть шанс опровергнуть выражение "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку", сообщает Zakon.kz.

На странице в своем Telegram-канале специалист подчеркивает: "Венера в соединении с северным лунным узлом до 4 апреля, а Меркурий вернулся в Рыбы до 6 мая".

"Я уже говорила, что ретро-Венера притягивает в нашу жизнь бывших партнеров, которых мы под ее влиянием жалеем и прощаем. А сейчас есть шанс реально все начать заново. То есть не просто вспомнить прошлое с первой школьной любовью за чашкой кофе, а перезапустить отношения".Василиса Володина

К тому же, продолжает она, Меркурий в Рыбах помогает лавировать в скользких ситуациях, чувствовать и понимать другого человека как себя, даже если вы по натуре не очень эмпатичны.

А вот с работой, по ее словам, все сложно, как сложно и бороться с приступами лени.

"Не требуйте от себя слишком много, просто химеры и грезы нам сейчас интереснее, чем реальные проекты. Лучше слушайте интуицию, в этот период она станет почти ясновидением", – заключила телеведущая.

Ранее астролог Марианна Басс рассказала, какие знаки зодиака обычно лучше всего дружат друг с другом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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