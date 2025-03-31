Как избежать "застоя" в похудении

Диетолог из Лондона Софи Тротман заявила о том, что силовые тренировки помогают преодолеть плато в похудении эффективнее кардио, поскольку развитые мышцы сжигают больше калорий даже в состоянии покоя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на специалиста, самой популярной стратегией среди худеющих является сочетание дефицита калорий с кардиотренировками. Это вид физической активности, в процессе которой пульс ускоряется и сохраняется высоким долгое время. Такие занятия помогают эффективно "жечь" жир, но со временем их эффективность ослабевает.

Эксперт предупреждает, что со временем организм начинает тратить меньше калорий на обслуживание базовых потребностей. Однако работа над наращиванием мышечной массы поможет избежать наступления "плато".

По словам Тротман, мышечная ткань очень энергоемка – на ее "содержание" нужно больше калорий, чем на сохранение жировой. Это означает, что при повышении процента мышц в теле будет увеличиваться и базовый обмен веществ – расход энергии в состоянии покоя.

Диетолог уточнила, что в среднем Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует мужчинам и женщинам потреблять около 2500 и 2000 калорий в день соответственно. При похудении норму нужно сокращать не более чем на 600 калорий.

Также Тротман посоветовала обязательно высыпаться. И не исключила, что худеющим перед началом диеты стоит обсудить с врачом гормональные проблемы, такие как дисфункция щитовидной железы и резистентность к инсулину.

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