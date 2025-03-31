#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
503.42
542.08
6
Советы

Как избежать "застоя" в похудении

как избежать застоя в похудении, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 19:04 Фото: pixabay
Диетолог из Лондона Софи Тротман заявила о том, что силовые тренировки помогают преодолеть плато в похудении эффективнее кардио, поскольку развитые мышцы сжигают больше калорий даже в состоянии покоя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на специалиста, самой популярной стратегией среди худеющих является сочетание дефицита калорий с кардиотренировками. Это вид физической активности, в процессе которой пульс ускоряется и сохраняется высоким долгое время. Такие занятия помогают эффективно "жечь" жир, но со временем их эффективность ослабевает.

Эксперт предупреждает, что со временем организм начинает тратить меньше калорий на обслуживание базовых потребностей. Однако работа над наращиванием мышечной массы поможет избежать наступления "плато". 

По словам Тротман, мышечная ткань очень энергоемка – на ее "содержание" нужно больше калорий, чем на сохранение жировой. Это означает, что при повышении процента мышц в теле будет увеличиваться и базовый обмен веществ – расход энергии в состоянии покоя.

Диетолог уточнила, что в среднем Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует мужчинам и женщинам потреблять около 2500 и 2000 калорий в день соответственно. При похудении норму нужно сокращать не более чем на 600 калорий.

Также Тротман посоветовала обязательно высыпаться. И не исключила, что худеющим перед началом диеты стоит обсудить с врачом гормональные проблемы, такие как дисфункция щитовидной железы и резистентность к инсулину.

Ранее сообщалось, что губернатора самого "толстого" штата Америки хотят посадить на диету.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пять знаков китайского гороскопа, которым повезет уже в апреле
Советы
19:44, Сегодня
Пять знаков китайского гороскопа, которым повезет уже в апреле
Как казахстанцам получить справку из наркологического центра за 30 минут
Советы
19:12, Сегодня
Как казахстанцам получить справку из наркологического центра за 30 минут
Астролог Володина объяснила, почему скоро могут вернуться бывшие
Советы
14:00, Сегодня
Астролог Володина объяснила, почему скоро могут вернуться бывшие
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: