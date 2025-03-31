Как казахстанцам получить справку из наркологического центра за 30 минут
Фото: pexels
Жителям Казахстана напомнили, как быстро и удобно получить справку из наркологической организации, сообщает Zakon.kz.
Так, для получения справки:
- авторизуйтесь на портале eGov.kz;
- на главной странице выберите раздел "Здравоохранение" – "Медицинская помощь";
- выберите услугу "Предоставление сведений из Центра психического здоровья "Наркология";
- выберите, для кого вы запрашиваете услугу: на себя, на ребенка или для законного представителя;
- подпишите заявку одним из доступных методов подписания.
Также услугу можно получить в eGov mobile в разделе "Услуги" – "Здравоохранение" – "Предоставление сведений из Центра психического здоровья "Наркология".
"При успешной обработке запроса вы получите справку в течение 30 минут", – уточнили специалисты.
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