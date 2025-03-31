#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
503.42
542.08
6
Советы

Как казахстанцам получить справку из наркологического центра за 30 минут

Казахстан, справка, наркологический центр, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 19:12 Фото: pexels
Жителям Казахстана напомнили, как быстро и удобно получить справку из наркологической организации, сообщает Zakon.kz.

Так, для получения справки:

  • авторизуйтесь на портале eGov.kz;
  • на главной странице выберите раздел "Здравоохранение" – "Медицинская помощь";
  • выберите услугу "Предоставление сведений из Центра психического здоровья "Наркология";
  • выберите, для кого вы запрашиваете услугу: на себя, на ребенка или для законного представителя;
  • подпишите заявку одним из доступных методов подписания.

Также услугу можно получить в eGov mobile в разделе "Услуги" – "Здравоохранение" – "Предоставление сведений из Центра психического здоровья "Наркология".

"При успешной обработке запроса вы получите справку в течение 30 минут", – уточнили специалисты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 19:12
Казахстанцам напомнили, как быстро получить документ о недвижимости

Ранее сообщалось, что в Казахстане существуют специальные правила, направленные на защиту детей и подростков от эксплуатации труда. Что важно знать родителям, можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пять знаков китайского гороскопа, которым повезет уже в апреле
Советы
19:44, Сегодня
Пять знаков китайского гороскопа, которым повезет уже в апреле
Как избежать "застоя" в похудении
Советы
19:04, Сегодня
Как избежать "застоя" в похудении
Астролог Володина объяснила, почему скоро могут вернуться бывшие
Советы
14:00, Сегодня
Астролог Володина объяснила, почему скоро могут вернуться бывшие
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: