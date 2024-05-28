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Казахстанцам подсказали, как благодаря архивным справкам можно получить льготы

Казахстанцам подсказали, как благодаря архивным справкам можно получить льготы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 12:44 Фото: pxhere
В Генеральной прокуратуре Казахстана 28 мая выступили с таким заявлением: архивная справка является подтверждающим документом для получения справки о реабилитации. На ее основании пострадавшим от репрессий и их родственникам возможно получить льготы либо компенсации, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, выдаются и иные справки, выписки и копии архивных документов в пределах архивов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальных органов.

Для получения архивной справки необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz с помощью ЭЦП либо одноразового пароля, который придет на ваш номер телефона;
  • выбрать на стадии оформления запроса филиал Государственной корпорации "Правительство для граждан";
  • ожидать бумажный вариант архивной справки не менее восьми рабочих дней и 10 рабочих дней для отдаленных районов.

23 апреля 2024 года стало известно, что в Восточном Казахстане появились новые льготы для работников школ и детсадов. К примеру, бухгалтеры сельских школ впервые начнут получать 25-процентную доплату за работу в сельской местности. Помимо этого, в соглашении предусмотрена доплата в размере половины оклада за работу школьных бухгалтеров по госзакупкам.

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