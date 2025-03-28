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Общество

Работа для подростков в Казахстане: что важно помнить родителям

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 10:31 Фото: freepik
В Казахстане существуют специальные правила, направленные на защиту детей и подростков от эксплуатации труда. Об этом решили напомнить казахстанцам в пресс-службе Министерства просвещения, сообщает Zakon.kz.

Так, подростки с 14 до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю.

"Если же подростку от 16 до 18 лет, то работать можно до 36 часов в неделю. Но важно помнить, что эти часы работы должны быть безопасными и не слишком утомительными".Пресс-служба Министерства просвещения РК

К тому же при устройстве на работу у несовершеннолетнего должно быть обязательное согласие родителей.

Еще одно важное напоминание:

"Трудовое законодательство строго запрещает работать ночью – с 22:00 до 6:00, работать сверхурочно или трудиться в опасных условиях".

С основными положениями Трудового кодекса Казахстана можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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