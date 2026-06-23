"Пока не доешь, из-за стола не выйдешь": почему опасно принуждать детей к еде

Детский нейрохирург, серфер и многодетный отец Борис Олейников настоятельно призывает не принуждать детей к еде, так как в будущем из-за этого у них может развиться пищевое расстройство, сообщает Zakon.kz.

По его словам, еда и дети – это вечная битва.

"Ешь суп, не ковыряйся, пока не доешь, из-за стола не выйдешь. Ребенок давится, плачет, прячет котлету в карман. Кто же все-таки победит? Нейробиология дает четкий ответ. Контролировать еду принуждением – значит создавать пищевое расстройство в будущем. У мозга есть система регуляции аппетита. Она работает. Дети не умрут с голоду перед тарелкой. Но если мы давим, чувство голода и насыщения ломается. Ребенок перестает слышать свое тело", – уточнил эксперт в программе "Родительский контроль" на Радио РБК.

В таком случае, как отмечает специалист, может помочь разделение ответственности. Родитель решает, что, когда и где подать на стол. Ребенок же решает, есть ли ему и сколько:

"Это правила диетологов и нейрофизиологов. Вы не заставляете, не уговариваете, не отвлекаете мультиком".

Он также рекомендовал не придерживаться разделения на взрослую и детскую еду.

"Не готовьте отдельно. То, что на столе, едят все. Если не хочет, не ест. До следующего приема пищи никаких перекусов. Голодный ребенок всегда съест". Борис Олейников

Кроме того, стоит помнить, что ребенку не должно полагаться никаких бонусов за еду. Например: конфета за суп. В таком случае конфета станет ценностью, а суп – наказанием:

"Еда – это топливо, а не награда".

Также не стоит комментировать количество съеденного. Оценки в духе "Ты мало съел" или "Какой молодец, что съел все" мешают ребенку слышать самого себя.

"Лучшее, что можно сказать, – "Ты съел столько, сколько нужно твоему организму. Молодец, что слушаешь себя". Борис Олейников

Врач дополнительно подчеркивает, что следует спокойно относиться к тому, что аппетит меняется день ото дня, это считается нормой.

Мозг ребенка занят ростом, болезнями, зубами, скачками развития. Еда идет вторым планом. Эксперт посоветовал родителям прекратить "войну за тарелку", тогда они смогут увидеть, как ребенок сам, без криков и уговоров, потянется к еде.

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