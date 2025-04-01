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Тамара Глоба раскрыла, каким будет апрель-2025

Астролог, фото, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 03:20 Фото: Instagram/tamaragloba
Апрель – месяц Овна, первого знака зодиака, открывающего новый астрологический цикл. Этот период характеризуется взрывной энергией, новыми идеями и энтузиазмом, который вдохновляет на решительные шаги и первопроходство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала Тамара Глоба Life.ru, апрель 2025 года станет особенно значимым благодаря входу Нептуна в знак зодиака Овен, что придаст событиям особую мистическую окраску и откроет необычные возможности для многих.

Влияние знака зодиака Овен в апреле 2025 года

Овен – знак зодиака активности, энергии и первооткрывательства. Люди, рожденные в этот период, обладают лидерскими качествами, способностью увлекать окружающих своими идеями и эмоциональным зарядом.

Астролог Тамара Глоба отмечает, что апрель 2025 года будет благоприятен для решительных и смелых поступков, начала новых проектов и движения вперед.

Управляющими планетами Овна являются Марс и Плутон, что делает представителей этого знака зодиака особенно энергичными, волевыми, но иногда импульсивными и конфликтными. В этом месяце важно контролировать свои эмоции и направлять энергию в конструктивное русло.

В конце марта Нептун, планета интуиции, мечтаний и мистики, вошла в знак зодиака Овен. Это событие принесет глубокие изменения в восприятие реальности, откроет скрытые таланты и усилит способность предвидеть события. Влияние Нептуна поможет людям глубже понимать глобальные процессы и своё предназначение.

Возможные последствия:

  • развитие интуиции и творческого потенциала;
  • повышенный интерес к духовности и мистике;
  • изменение взглядов на мировые проблемы и собственное место в мире.

Дни повышенного внимания в апреле 2025 года

Особенно осторожными следует быть в следующие дни: вечер 3-го, 5, 6, первая половина 8-го, вторая половина 10-го, ночь с 13-го на 14-е, 21, вечер 22-го, а также 23, 25, 26 и 27 апреля. Эти даты характеризуются повышенным риском конфликтов, аварий и нестабильных ситуаций.

Ранее Василиса Володина рассказала, что ожидает всех в ближайшие 7 месяцев.

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Аксинья Титова
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