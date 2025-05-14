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Советы

Китайский гороскоп на июнь 2025: судьбоносный период для Козы, Лошади и Дракона

китайский гороскоп, удача, июнь, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 19:36 Фото: pixabay
Июнь 2025 года в китайском гороскопе открывается под покровом энергии Лошади – стихия Огня управляет ритмами месяца. Этот период станет переломным для многих знаков восточного зодиака, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты уверяют, что на вершине в июне окажутся те, кто умеет читать тонкие сигналы времени, – особенно Коза, Лошадь и Дракон.

Для представителей этих знаков наступает время созидания, любви, карьерных прорывов и заслуженного признания.

К примеру, Коза, ставшая главным символом гармонии этого месяца, будет получать подарки от Вселенной на каждом шагу. Лошадь, оказавшаяся в своей стихии, обретает уверенность и магнетизм. Для Дракона июнь станет месяцем судьбоносных совпадений.

Менее динамичным будет месяц для Крысы и Петуха – им рекомендуется сосредоточиться на восстановлении энергии и внутреннем балансе.

Для Змеи и Обезьяны месяц станет зоной роста, но требующей аккуратности.

Особенное внимание, как сказано в публикации издания "Стерлеград", стоит уделить знакам Земли – Быку и Собаке. Их ждет крепкий фундамент для новых проектов и долгосрочных связей, но лишь при условии внутренней честности.

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Также мы рассказывали, что, конечно же, далеко не все люди склонны к авантюрам, как и не все легки на подъем. Астрологи заверяют, что Стрелец, Водолей, Близнецы, Рыбы и Овен известны своей страстью к новым местам и эмоциям.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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