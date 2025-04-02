Овнов, Раков и Водолеев в апреле подведет здоровье

Здоровье может внезапно подвести Овнов, Раков и Водолеев в апреле. По данным астрологов, именно на эти знаки повлияет расположение Марса, Юпитера, Урана и Луны, сообщает Zakon.kz.

Овен

Солнце во второй половине месяца будет в созвездии Овна и придаст представителям знака сил и уверенности. Однако в это же время покровительствующий Марс встанет в невыгодную позицию относительно Юпитера, обеспечив переутомление и стресс. В начале месяца вы будете брать на себя слишком много дел и игнорировать сигналы организма, что может привести к выгоранию, болезням и депрессивным настроениям.

Постарайтесь расставить приоритеты, чаще отдыхать и просить помощи.

Рак

Луна пройдет через созвездие Рака несколько раз, вызывая эмоциональную чувствительность, бессонницу, тревожность и недомогание. Если вовремя не принять профилактические меры, то как отмечено в публикации издания Клопс.Ru, к маю иммунная система ослабнет, возрастет вероятность подхватить простуду или сезонные вирусы.

Чтобы этого не произошло, одевайтесь по погоде, чаще гуляйте на свежем воздухе, не забывайте принимать нужные лекарства и витамины.

Водолей

Водолеям в апреле стоит обратить внимание на свое здоровье из-за возможного влияния планеты-разрушителя Урана. Планета в слабой позиции может привести к частым головным болям, обострению хронических заболеваний, в крайних случаях к травмам, переломам и ушибам.

Чтобы не оказаться на больничной койке, стоит избегать спорта, активных занятий и путешествий.

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