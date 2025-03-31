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Пять знаков китайского гороскопа, которым повезет уже в апреле

китайский гороскоп, апрель, удача, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 19:44 Фото: pexels
Апрель 2025 года по восточному календарю пройдет под влиянием Зеленой Деревянной Змеи. Об этом заявляют астрологи, отмечая, что энергетика месяца благоприятствует не напору, а гибкости и способности чувствовать момент, сообщает Zakon.kz.

Согласно китайской метафизике, сочетание энергии элемента Дерево и знака Змеи создает условия для внутренних изменений и тонко настроенного успеха. Так, в максимальный резонанс с этими влияниями, как отмечается, войдут пять знаков.

Первый из этих знаков – Петух. В апреле Петух получает ярко выраженный "звездный свет" – комбинацию везения, харизмы и уместного эго. Возможны резкие повороты в карьере, шанс оказаться в нужном месте в нужное время и получить предложение, которое меняет правила игры.

Второй – Змея, хозяйка месяца. Змеи вступают в свой собственный цикл и получают право первой удачи. Их чутье, усиленное собственной энергетикой месяца, позволит обойти конкурентов и найти короткие пути к желаемому. Особенно сильно проявится удача в финансовой сфере и любовных вопросах: притяжение будет почти магическим.

Третий знак – Бык. Практичный и стабильный, он наконец получит награду за терпение. Энергия месяца придаст Быку гибкости, которой обычно не хватает, и откроет новые финансовые возможности. Важно выйти из зоны комфорта и довериться новым форматам – результат удивит даже самых прагматичных представителей знака.

Четвертым счастливчиком станет Обезьяна. Этот знак получает доступ к скрытым ресурсам: помощи влиятельных людей, инсайтам, идеям, которые могут привести к резкому скачку. Важно не разболтать все заранее и сохранять свои планы в секрете.

Пятым – Коза (Овца). Несмотря на ее мягкость, в апреле именно Коза становится символом удачи в личной жизни. Месяц подарит яркие встречи, глубокие связи, восстановление старых отношений. Также возможна неожиданная поддержка в творческих начинаниях.

Ранее российский астролог Василиса Володина назвала нынешний период "гостями из прошлого". По ее словам, есть шанс опровергнуть выражение "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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