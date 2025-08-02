"Так больше нельзя": Овны, Раки и Водолеи выходят из жизненного тупика

Даже самые затяжные жизненные штормы не длятся вечно. В этом уверены астрологи. Так, согласно их прогнозу на конец лета 2025 года, Овнов, Раков и Водолеев ждет долгожданный поворотный момент, сообщает Zakon.kz.

Овен

Активные, инициативные и, как правило, неутомимые Овны в последние недели чувствовали себя, мягко говоря, "выжатыми". Теперь же, под действием Лунно-Юпитерианского союза, они начинают осознавать: так больше нельзя. Овны, кроме целей, должны выбрать эмоциональное благополучие. Им рекомендовано: отпуск, общение с природой, отказ от токсичных проектов и людей.

Рак

Раки – эмоциональные, чувствительные и очень лояльные люди. Но как раз из-за этих качеств они часто держатся за прошлое и болезненные воспоминания, переживая все "внутри" до изнеможения. Тем не менее, именно сейчас звезды помогают Ракам сделать важный шаг: отпустить обиды, горечь, неразделенные чувства и тяжелые переживания. Для них наступил период очищения, когда можно и нужно сбросить балласт.

Водолей

Водолеев последние месяцы могли преследовать ощущения тупика. Но с нынешним соединением Луны и Юпитера они получают долгожданный импульс. Главное – в этом состоянии не бояться перемен. Да, выбор непрост, и, возможно, придется выйти из зоны комфорта. Не останавливайтесь.

"Для всех трех знаков наступает период перезагрузки. Конечно же, проблемы не исчезнут по мановению волшебной палочки. Но изменится главное – внутреннее восприятие", – говорится в публикации Ftimes.

Ранее мы рассказывали, что народные приметы на Ильин день (2 августа) имеют отчетливые языческие корни – особое внимание в праздник уделяется погодным явлениям: грозе и грому, который, как верили, посылает на землю сам Святой Илья, чтобы уничтожить нечисть, вылезшую из своих нор.