Василиса Володина рассказала, кого ждет удача до 10 апреля
Фото: pixabay
2 апреля звездная астролог Василиса Володина рассказала, кому будет благоволить фортуна в период, когда Солнце в секстиле к Юпитеру в Близнецах, сообщает Zakon.kz.
Со слов Володиной, этот период продлится до 10 апреля.
"На этот раз никакого горя от ума, в эти дни именно интеллектуалам везет. Педагоги, лекторы, студенты, ученые, писатели, юристы и вообще продвинутые гуманитарии на коне. Но знания придется подтвердить и тогда награды и ученые степени вам обеспечены", – оптимистично заявила астролог.
При этом она спешит успокоить остальных. Утверждая, что на этом счастливом аспекте удача улыбнется каждому. Пусть даже в мелочах. Кто-то обзаведется покровителем. Другой получит щедрый подарок или предложение о замужестве.
"Собеседования, экзамены и тесты проходятся легко, на одном дыхании. Поездки возникают ниоткуда и проходят хорошо", – все также с оптимизмом подытожила она в своем Telegram-канале.
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