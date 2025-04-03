#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.05
542.99
5.98
Советы

Василиса Володина рассказала, кого ждет удача до 10 апреля

Василиса Володина дает советы, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 06:59 Фото: pixabay
2 апреля звездная астролог Василиса Володина рассказала, кому будет благоволить фортуна в период, когда Солнце в секстиле к Юпитеру в Близнецах, сообщает Zakon.kz.

Со слов Володиной, этот период продлится до 10 апреля.

"На этот раз никакого горя от ума, в эти дни именно интеллектуалам везет. Педагоги, лекторы, студенты, ученые, писатели, юристы и вообще продвинутые гуманитарии на коне. Но знания придется подтвердить и тогда награды и ученые степени вам обеспечены", – оптимистично заявила астролог.

При этом она спешит успокоить остальных. Утверждая, что на этом счастливом аспекте удача улыбнется каждому. Пусть даже в мелочах. Кто-то обзаведется покровителем. Другой получит щедрый подарок или предложение о замужестве.

"Собеседования, экзамены и тесты проходятся легко, на одном дыхании. Поездки возникают ниоткуда и проходят хорошо", – все также с оптимизмом подытожила она в своем Telegram-канале.

Для экономии сил, постарайтесь избегать общения с энергетическими вампирами. Вот фразы, которые выдают таких людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Гороскоп на 3 апреля: принимайте помощь
Советы
07:00, Сегодня
Гороскоп на 3 апреля: принимайте помощь
Овнов, Раков и Водолеев в апреле подведет здоровье
Советы
19:24, 02 апреля 2025
Овнов, Раков и Водолеев в апреле подведет здоровье
Как оформить залог движимого имущества в Казахстане
Советы
18:00, 02 апреля 2025
Как оформить залог движимого имущества в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: