Василиса Володина рассказала, кого ждет удача до 10 апреля

2 апреля звездная астролог Василиса Володина рассказала, кому будет благоволить фортуна в период, когда Солнце в секстиле к Юпитеру в Близнецах, сообщает Zakon.kz.

Со слов Володиной, этот период продлится до 10 апреля.

"На этот раз никакого горя от ума, в эти дни именно интеллектуалам везет. Педагоги, лекторы, студенты, ученые, писатели, юристы и вообще продвинутые гуманитарии на коне. Но знания придется подтвердить и тогда награды и ученые степени вам обеспечены", – оптимистично заявила астролог.

При этом она спешит успокоить остальных. Утверждая, что на этом счастливом аспекте удача улыбнется каждому. Пусть даже в мелочах. Кто-то обзаведется покровителем. Другой получит щедрый подарок или предложение о замужестве.

"Собеседования, экзамены и тесты проходятся легко, на одном дыхании. Поездки возникают ниоткуда и проходят хорошо", – все также с оптимизмом подытожила она в своем Telegram-канале.

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